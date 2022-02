Laha presentato in conferenza stampa il suo nuovo allenatore,: "Ho capito subito di essere in una piazza importante, c'è un amore per la Salernitana che è fuori dal comune. Ho la fortuna e il piacere di poter contare su uno staff di livello, ci sarà anche Simone Barone che sarà collaboratore stretto di campo. La guida tecnica è importante, ma da soli non si va da nessuna parte. Ho trovato professionisti validi, tutti insieme cercheremo di centrare una impresa che si chiama salvezza. Ho trovato un gruppo che ha predisposizione al lavoro e questo è fondamentale. C'è la consapevolezza che occorre qualcosa di diverso per ottenere il risultato. Da questo giorno e mezzo ci siamo concentrati esclusivamente sul lavoro in campo, dobbiamo capire bene cosa fare e come farlo per conquistare il massimo possibile".: "Le motivazioni non devono essere superiori solo perché affrontiamo una grande squadra, è l'idea di noi stessi che deve venire fuori a prescindere dall'avversario. Vogliamo sentirci capaci di ottenere l'obiettivo con coraggio, capacità e organizzazione. Non ho la sfera di cristallo e non so cosa otterremo, ma se crederemo ciecamente nel traguardo potremo toglierci delle soddisfazioni producendo un cambiamento. Sotto tutti i punti di vista"."Che contratto ho firmato? Non faccio questo lavoro perché vado in cerca di un contratto, lo dico sinceramente. Anzi, il contratto è forse un segno di agiatezza: non mi voglio adagiare, assolutamente. Mentalmente sono totalmente concentrato su questi tre mesi, il dopo mi interesserà al momento opportuno".