Come abbiamo anticipato ieri sera, Stefano Colantuono non è più l'allenatore della Salernitana. A confermarlo è arrivata pochi minuti fa una nota ufficiale del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali".



IL SOSTITUTO - Già in bilico da tempo e all'ultimo posto in classifica, i due pareggi di fila contro due dirette concorrenti per la salvezza come Spezia e Genoa hanno convinto la società a esonerare Colantuono e voltare pagina. Per sostituirlo, nella notte Davide Nicola ha superato la candidature di Andrea Pirlo: nei giorni scorsi erano stati avviati i contatti con l'ex Juve, ma ora in pole c'è Nicola. Sullo sfondo rimane Castori, ancora sotto contratto con il club.