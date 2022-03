Primi mesi in Italia per il centrocampista della Salernitana Ederson: "Ogni partita che gioco mi adatto un po' di più, il calcio sudamericano è più libero del vostro - ha detto in un'intervista al Mattino - Dobbiamo ancora migliorare, per salvarci bisogna vincere. Non sto ancora pensando al futuro, ma posso dirvi che il mio grande sogno è quello di giocare un Mondiale".