Il PSG è sulle tracce di Ederson, centrocampista brasiliano di proprietà della Salernitana. Arrivato a gennaio dal Corinthians per 6 milioni di euro, nelle scorse settimane Walter Sabatini si sbilanciò su di lui: "Presto andrà a fare la mezzala in un grande club". Ed il grande club in questione potrebbe essere proprio il PSG che sarebbe addirittura disposto a spendere 26 milioni di euro per il suo cartellino. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.