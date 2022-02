Il pareggio contro il Genoa non è basta a Stefano Colantuono per salvare la panchina, in queste ore la Salernitana sta valutando il suo esonero per voltare pagina, l'addio è ormai a un passo. Ultimo posto in classifica e la ricerca di una svolta per provare una salvezza quasi disperata: in questi mesi serve una scalata di almeno dieci punti, e per farla il club si sta già guardando intorno per cercare il sostituto di Colantuono.



PIRLO - In attesa di dare la comunicazione all'attuale allenatore, la società sta già sondando alcuni profili per la panchina: nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti con Andrea Pirlo, che dopo l'esperienza alla Juventus potrebbe ripartire da Salerno. Le alternative all'ex centrocampista sono Davide Nicola e Fabrizio Castori, ancora sotto contratto con la società. Tra Colantuono e la Salernitana è finita, Sabatini sonda il terreno per Pirlo.