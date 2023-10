Il Mattino parla del momento della Salernitana con particolare attenzione alla situazione di Boulaye Dia. Non è da escludere un addio nel mercato di gennaio, a fronte di un'offerta convincente per il club campano. Il tutto mentre il presidente Iervolino ha da tempo avviato i contatti col suo agente per valutare eventuali modifiche nel suo contratto, con il numero uno dei granata che ha proposto il reinserimento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro scaduta lo scorso 20 luglio.