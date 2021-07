Bocciata, dalla, la proposta di trust, laora ha tempo fino al 3 luglio, alle 20, per cambiare proprietà. Nel frattempo, è arrivato il comunicato degli, che fanno sentire la propria voce: “Siamo rimasti in silenzio affinché nessuno ci strumentalizzasse.Nessuno si dolga del parlar chiaro: è fatto per gli amici.Sappiate quanto segue.: la Figc è compartecipe e correa della multiproprietà, contro la quale ci siamo battuti senza che mai ci abbia dato ascolto”.È giunta l'ora in cui il problema non è più solo il nostro.Se sarà trust, il problema multiproprietà non sarà inteso risolto, e la linea non cambierà: contestazione e lotta fino alla definitiva, reale cessione, che dovrà palesemente rappresentare una rottura col passato.Intendiamo a riguardo essere semplici e diretti:In tal caso, presseremo il Comune affinché neghi l'Arechi.I politici Salernitani, di qualunque schieramento, sono invitati a restare in silenzio, come fatto finora.Adesso che sapete come la pensiamo, fateci sapere cosa pensate di fare.Direttivo Salerno, Centro Storico, Fedelissimi, Quelli di Milano, Vecchi Ultras 77, Old Clan C.C.S.C”.