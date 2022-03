Nel corso dell'intervista a Il Mattino, il difensore della Salernitana Norbert Gyomber ha parlato anche del proprio futuro: "A Salerno mi trovo benissimo. Per il Covid e per carattere non ho girato molto ma la città è bellissima. Futuro? Qui sto bene. Nel calcio non si sa mai. Ora pensiamo al campo e a salvarci, poi si vedrà".