Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, intervistato da Radio Bussola ha affrontati diversi temi e criticato Mikael, centrocampista brasiliano classe 1999: '"Così non va! Un professionista non può arrivare a Salerno in quelle condizioni. Stiamo parlando di un calciatore forte, che ha fatto ottime cose in Brasile. Ma non ha forse la mentalità necessaria da vero professionista, glielo abbiamo detto e c’è stato un ammonimento scritto". Il numero uno del club campano ha poi aggiunto: "In tre settimane ha messo tanti chili, evidentemente non ha rispetto del suo lavoro, dei compagni, della società che lo paga e per se stesso. È un fatto molto grave”