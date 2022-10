Aria tesa in casa Salernitana dopo il 5-0 che il Sassuolo ha rifilato ai campani. Il presidente Danilo Iervolino ha lasciato furioso lo stadio già sul 3-0, scusandosi con i tifosi e parlando con i suoi collaboratori al telefono.



La posizione di Davide Nicola è ora in bilico. Già prima della gara, il numero uno dei granata aveva detto di non essere soddisfatto dei suoi e della classifica attuale. Dopo questo tonfo, potrebbero arrivare novità sull'allenatore che spera di giocarsi la conferma domenica prossima in casa contro il Verona.



Si tratta di un momento complicato per la Salernitana: una sola vittoria nelle ultime tredici gare ufficiali con 11 reti prese negli ultimi 4.