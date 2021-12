. Martedì 21 dicembre si riunisce ilchiamato a decidere se concedere o meno la deroga richiesta dal Trustee che gestisce il club sull’obbligo di vendere il club entro il 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato. L a Lega Serie A si è schierata con il club campano , per provare a limitare il danno di immagine che travolgerebbe il campionato qualora dovesse essere esclusa la Salernitana.Come? Non con una proroga dell'attuale trust, ma con un nuovo trust che abbia delle condizioni inderogabili sulla cessione della società (tempi e modi), anche per evitare un'eventuale rientro in gioco della vecchia proprietà in caso di retrocessione in B., l’avvocato Eduardo Chiacchio: “Ha avuto i consensi di tutta la Lega Serie A e questo è un passaggio fondamentale. Con un po' di tolleranza, la soluzione migliore sarà quella di far proseguire il campionato, altrimenti il campionato non sarebbe regolare - le sue parole a SeiGranata -. Credo ci siano gli elementi per poter concedere questa proroga e non sarebbe la prima volta anche con termini perentori".