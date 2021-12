. Insieme, rinchiusi nel lussuoso Westin Palace, nel centro di Milano, con conseguenti modifiche di classifica e calendario ). Come? Assecondando la richiesta del Trustee incaricato di vendere la Salernitana di ottenere una deroga nei tempi inizialmente stabiliti per la cessione del club (il 31 dicembre). Permettendo insomma ai granata di terminare la stagione sportiva., che ha gestito la Salernitana (seppur formalmente, i proprietari erano il figlio e il cognato) fino all'ingresso del Trust, al termine dell'assemblea sbuffa per il sole che arriva preciso sugli occhi e sfugge alle domande. "Cosa penso dello striscione apparso a Salerno 'liberate la Salernitana da questa gente'? Chiedetelo a chi governa la Salernitana, non certo a me". Il presidente della Lazio ci tiene a sottolineare il suo distacco dal club granata: "".Il numero uno della Lega, Paolo Dal Pino, chiarisce quanto emerso dall'assemblea: "I club hanno espresso una richiesta di proroga fino a fine campionato con condizioni, da definire subito, per finire la stagione". Perché lo hanno fatto? "Amano lo sport, credo che questo basti e avanzi".Attraverso le mascherine si respira un'atmosfera di tensione. A fine votazione, poco dopo le 15, Maurizio Arrivabene, a Milano per rappresentare la Juventus, scappa via veloce, così come Paolo Scaroni (Milan) . Gli altri presidenti si fermano al Westin per una mezz'ora in più, mangiano qualcosa, parlano tra di loro. Alessandro Antonello (a.d. dell'Inter) e Aurelio De Laurentiis (Napoli) corrono via,. Non è neanche un momento facile per trovare acquirenti. Ci può stare dare un po' di tempo in più, credo che sia giusto così".Ora la palla passa al Consiglio federale, che si riunirà martedì 21 dicembre. Per la Lega parteciperanno Lotito, Marotta e Dal Pino. La Figc inizialmente parlava di possibile proroga ma solo di 45 giorni, tempi tecnici per chiudere la vendita del club.er evitare un'eventuale rientro in gioco della vecchia proprietà in caso di retrocessione in B.