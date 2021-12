All’Arechi lo striscione “Liberate la Salernitana” pic.twitter.com/Iy4ZSbK46g — franco vanni (@franvanni) December 17, 2021

"Gravina mantieni la promessa... Dilettanti, Promozione o campi di periferia, la Salernitana per noi non conosce categoria!. Liberate la Salernitana". Con questo striscione esposto all'Arechi durante la sfida contro l'Inter, i tifosi della Salernitana hanno chiesto al presidente Figc Gravina di porre la parola fine sulla questione societaria che sta vedendo il club granata alle prese con l'assenza di offerte per la cessione e l'impossibilità, sulla carta, di completare il campionato in Serie A.