Nel corso del prepartita della sfida fra Salerntina e Inter, all'esterno dello stadio Arechi si sono verificati alcuni episodi di violenza e scontri che hanno visto coinvolti diversi gruppetti di tifosi granata. Polizia e carabinieri sono dovuti intervenire per calmare gli animi di quelli che, secondo la Digos interpellata da Sky, sono a tutti gli effetti dei "cani sciolti" non facente parte delle tifoserie organizzate.



Il lancio di pietre e fumogeni ha visto un poliziotto rimanere ferito, ma l'intervento è stato risolutivo e al momento all'esterno dell'impianto è tornata la calma. La tensione legata alle difficoltà della proprietà, che rischia addirittura l'esclusione dalla Serie A per mancanza di compratori, non sta aiutando il popolo di Salerno a rimanere sereno.