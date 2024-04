Salernitana in B: tutti i numeri di un annus horribilis

Quattro come glipassati sulla panchina dellae comecon cui i campanisi è compiuto quanto ormai annunciato da svariate settimane. La squadra diperde per 3 a 0 e ora, anche per la matematica, non c'è più speranza.i granata sono a -16 dal quartultimo posto, l'ultimo buono per restare in A.Dopo 34 partite di campionato sono arrivati solo 15 punti, grazie a. L'ultima vittoria era arrivata nel lontanoDa lì solo delusioni in campo e fuori con il caso, bomber della passata stagione, finito fuori rosa ad esemplificare un'annata nata storta e finita peggio. L'ultimo obiettivo per la squadra dell'Arechi resta quella di evitare di far registrare il record negativo del minor numero di punti fatti in un campionato di Serie A a 20 squadre con tre punti a vittoria. Ci sarà da battere i 18 punti ottenuti dal Pescara 2016-17.

- A nulla sono valsi i tanti cambi in panchina:Ci sarà da recuperare anche l'affetto deiche, da qualche settimana a questa parte, hannoapertamente l'operato della dirigenza per una retrocessione che pareva ormai annunciata da mesi.