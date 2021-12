La Salernitana deve trovare una nuova proprietà entro il 31 dicembre per evitare l'esclusione immediata dal campionato di Serie A. Ieri, nel giorno del Consiglio federale, a Roma era presente Domenico Cerruti. Il 53enne imprenditore salernitano di Albanella è il fondatore della C&C Energy, che opera nel settore delle energie rinnovabili. Conoscendo il presidente federale Gravina, Cerruti è rimasto per diverse ore nella sede della Figc per poi trasferirsi in serata in uno studio notarile di Roma per una lunga riunione.



Nelle prossime ore Cerruti dovrebbe formalizzare una proposta congrua e vincolante per l'acquisizione delle partecipazioni societarie della Salernitana. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non lo farebbe da solo, ma coinvolgendo altri imprenditori del territorio, alcuni anche del capoluogo come Francesco Agnello, originario di Torre Annunziata ma residente a Roma, attivo con l'azienda di famiglia nel settore della distribuzione di bevande.



Alla finestra c'è il notaio salernitano Roberto Orlando, pronto a farsi avanti insieme ad altri professionisti. Da verificare infine le intenzioni del fondo lussemburghese Toro Capital e di Francesco Di Silvio che, con la società Virtuose Pictures di Ginevra, la scorsa settimana hanno comunicato di aver formalizzato, attraverso la Console&Partners, un’offerta di 40 milioni di euro con lettera allegata di un istituto di credito che garantiva la fideiussione bancaria a copertura dell’operazione.