capolista torna in campo nel secondo anticipo della 18esima giornata di Serie A, la penultima del girone di andata, e fa visita in un autentico e classico testa-coda allache, oltre ai ben noti e ad oggi irrisolti problemi societari, si ritrova in ultima posizione, ma a -4 dallo Spezia, oggi prima delle salve.non vuole fermare l'ottimo momento di forma dei nerazzurri che in campionato non perdono dallo scorso 16 ottobre (Lazio-Inter) e che, dopo il pareggio nel derby hanno infilato 5 vittorie consecutive che sono valse il sorpasso a Napoli e Milan in testa alla classifica., invece, dovrà ancora una volta fare di necessità virtù con l'exvolgioso di mandare un messaggio alla squadra che lo ha allevato e cresciuto. I nerazzurri però, come i punti conquistati e i gol segnati in questo 2021.tra Salernitana e Inter ha sempre vinto la quadra che ha giocato in casa: due successi per parte (il più recente nell’aprile 1999, a favore della squadra campana). L’Inter è una delle tre squadre (insieme a Lazio e Bologna) che la Salernitana ha affrontato più di una volta in casa in Serie Al. All’Inter (98)in un singolo anno solare in Serie A (99 nel 1950). Nella storia della competizione, solo tre squadre sono arrivate a quota 100: il Milan (105 nel 1949 e 120 nel 1950), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948) e la Juventus (100 nel 1933).I tre gol dihanno portato tre punti alla Salernitana in questo campionato (più delle reti di ogni altro compagno di squadra).(24 anni, 112 giorni) è diventato il settimo giocatore più giovane nella storia dell’Inter ad essere andato in doppia cifra di gol in tre diverse stagioni in Serie A, l'ultimo a riuscirci fu Mauro Icardi.è il giocatore che ha servito più assist in questo campionato, sette; l’unico giocatore dell’Inter che ha fatto meglio in un singolo girone d’andata da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/2005) è stato Antonio Candreva: otto nel 2017/2018.