Salernitana, Inzaghi a rischio esonero: Ballardini o Semplici per sostituirlo

Redazione CM

La pesante sconfitta per 3-1 rimediata dalla Salernitana contro l'Empoli nell'anticipo del venerdì della 24esima giornata di Serie A potrebbe costare molto cara a Filippo Inzaghi che aveva iniziato l'era Sabatini da traballante e che ora, dopo aver perso l'ennesimo scontro diretto, si ritrova a forte, fortissimo rischio esonero.



"NON E' UN MIO UOMO" - Nella conferenza stampa di presentazione del suo ritorno a Salerno, Walter Sabatini era stato chiaro sul ruolo del suo allenatore e di Inzaghi in particolare sottolineando che non fosse una sua scelta: "Non è una mia scelta, io sono abituato a essere onesto, il fatto che non sia una mia scelta mi condiziona un pochino, se c'è una battaglia preferisco combattere con chi dico io, ma non sono così cane da condannare una persona a priori".



RISULTATI SCADENTI - Era il 19 dicembre, c'era un mercato da preparare e un altrettanto importante cammino in campionato in cui, Inzaghi ha comunque fatto vedere un gioco propositivo. Quello che però sta mancando sono i risultati perché da allora gli Ippocampi hanno ottenuto solo 5 punti in 9 partite (1 di coppa persa 6-1 contro la Juve) e solo la scontro diretto col Verona portato a casa non senza fatica.



DUE OPZIONI - Ora l'idea dell'esonero è sempre più concreta con due nomi, due specialisti della salvezza, che Sabatini sta contrattando e contattando in queste ore. Si tratta di Leonardo Semplici, ex Spal, Cagliari e Spezia e di Davide Ballardini, autore di imprese al limite del miracoloso con squadre prese in corsa a cui però non è riuscito, l'anno scorso, il miracolo Cremonese.