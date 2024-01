Salernitana-Juve LIVE alle 18, le formazioni ufficiali: Yildiz e Simy dal 1'

Redazione CM

Juventus e Salernitana si trovano nuovamente di fronte dopo soli 3 giorni dalla gara degli ottavi di Coppa Italia stravinta dai bianconeri per 6-1 e questa volta, per la 19esima giornata di Serie A, il fischio d'inizio sarà programmato per le 18 allo stadio Arechi di Salerno.



Filippo Inzaghi è sotto pressione e dovrà comunque fare i conti con infortuni e un mercato che ancora non gli ha regalato né una punta, né il sostituto del già partito Mazzocchi. Tante le assenze anche per Massimiliano Allegri che oltre a Cambiaso influenzato ha perso Federico Chiesa per un problema al ginocchio.



FORMAZIONI UFFICIALI

Salernitana (3-4-2-1)- Costil, Daniliuc, Gyomber, Fazio; Sambia, Legowski, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

Juve (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Mckennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.