dopo la doppia pesante sconfitta nello spazio di pochi giorni contro Chelsea e Atalanta. Gli uomini di Massimiliano- che non potrà contare sugli infortunati De Sciglio, Danilo, Chiesa, McKennie e Ramsey - chiedono strada ad unacapace già di mettere in difficoltà il Napoli e reduce dal pari strappato a Cagliari.- La Salernitana è senza vittorie da quattro partite di campionato (1 pareggio, 3 sconfitte) e non ha ancora segnato nei primi 30 minuti in questa stagione.Non gioca contro la Juventus da maggio 1999, ma almeno ha ricordi felici del loro ultimo scontro, quando vinse 1-0 qui con l'unico gol segnato nel primo tempo., segnando il gol di apertura in cinque occasioni (71%). Ciò dovrebbe infondere fiducia nel fatto che hanno abbastanza per schiacciare i padroni di casa, così come lo fa il record di non aver perso le ultime cinque trasferte di SA contro avversarie che in quel momento erano 20esime in classifica (4 vittorie, 1 pareggio).ha salvato la Salernitana contro il Cagliari, eLeonardo Bonucci ha segnato due gol nell'ultima trasferta della Juventus in SA, e la Juventus non ha mai perso una partita ufficiale in cui lui è riuscito a segnare (29 vittorie, 3 pareggi).