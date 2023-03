Grigoris Kastanos, centrocampista della Salernitana, parla a Dazn prima della partita con il Bologna: "Stiamo attraversando un buon periodo, ma nel calcio non si può vivere né di passato né di futuro e oggi dobbiamo mettercela tutta per prendere dei punti. Abbiamo lavorato tanto in settimana e proveremo a fare in campo tuto quello che ci ha chiesto il mister. Ho lavorato tanto per essere un titolare e devo fare il massimo per la squadra e per me stesso".