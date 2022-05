Il Mattino in edicola oggi fa i conti in tasca alla Salernitana salva: 3,5 milioni andranno nel premio per il mantenimento della categoria, mentre altri 8,5 dovranno essere impegnati nei riscatti di alcuni calciatori, automatici una volta raggiunta la salvezza. Si tratta di Bohinen, Sepe, Mikael, Mazzocchi e Jaroszynski. In totale, dunque, la salvezza del Cavalluccio viene a "costare" 12 milioni di euro.