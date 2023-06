Cremonese-Salernitana 2-0: Buonaiuto lo spiazza dal dischetto, poi è bravo a deviare una punizione velenosa di Castagnetti. Non può niente sul raddoppio di Tsadjout.: Partita di grande sostanza, mostra solidità ed è sempre tranquillo anche quando si ritrova ad impostare: Risponde colpo su colpo a Ciofani, che cerca di arginare in tutti i modi. (30’ s.t.: Complice il lungo recupero, gioca una lunga fetta di gara e sfodera tutte le sue qualità palla al piede): Inizia con un grande anticipo di testa su Pickel e conduce la gara con la sicurezza di un giocatore d’esperienza. Ha tutto per diventare ancora più forte.: Come sempre imprendibile sulla sua fascia, è il primo ad impegnare il portiere avversario con un tiro-cross velenoso.: Complica la gara ai suoi provocando il rigore dell’1-0, per il resto mostra la solita qualità in regia (17’ s.t.: Il centrocampo della Cremonese è in giornata e lui si ritrova costretto ad inseguire piuttosto che ad impostare): Recupera una qualità infinita di palloni e si fa vedere puntualmente al limite dell’area, andando più volte vicino al gol. Si gioca bene il cartellino giallo, fermando una pericolosa ripartenza di Meité.: Da esterno difensivo ha meno occasione di farsi vedere in avanti, ma mostra comunque di essere in grande fiducia.: È il leader tecnico della Salernitana, entra in quasi tutte le azioni da gol dei granata. Da vedere e rivedere un cambio gioco che fa per Mazzocchi poco prima dell’intervallo.: Svaria su tutto il fronte d’attacco, ma non riesce a trovare la posizione giusta. Spesso preciso nei passaggi, ma forse ci si aspettava qualcosa in più (17’ s.t.: Si piazza sulla trequarti, ma fatica comunque a costruire): La difesa della Cremonese non è irresistibile, eppure non riesce né a dialogare come vorrebbe con i compagni né a farsi trovare in zona gol. Troppo goffo su un pallone comodissimo a pochi passi dalla porta, sbaglia un assist facile per Candreva.: Dà giustamente spazio ad alcuni ragazzi che hanno giocato meno, ma di conseguenza rallenta il ritmo della partita. Non è mai bello chiudere con una sconfitta, ma per lui e la Salernitana il futuro è roseo.