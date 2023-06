E' l'ultima partita della Cremonese in Serie A, almeno per un anno: i grigiorossi, retrocessi aritmeticamente in B, vogliono salutare nel migliore dei modi il loro pubblico allo stadio Zini contro la Salernitana di Paulo Sousa, ampiamente salva con 42 punti in classifica e priva del bomber senegalese Dia, operatosi. Sarà allora sfida tra Daniel Ciofani e Krszysztof Piatek, entrambi a segno nella rocambolesca gara d'andata.



LE STATISTICHE



L’unico precedente di Serie A tra Cremonese e Salernitana è il 2-2 della gara d’andata (Okereke, Ciofani, Piatek e Coulibaly i marcatori).



La Salernitana ha pareggiato 15 partite in questa stagione di Serie A, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 ha registrato più pareggi (al pari di Nantes e Reims).



Tra i giocatori con almeno due reti nei maggiori cinque campionati europei 2022/23, Daniel Ciofani è quello più “anziano” (31 luglio 1985); l’attaccante della Cremonese è andato a segno per due partite casalinghe consecutive per la prima volta in Serie A.



Antonio Candreva ha realizzato sette reti in questo campionato e in una singola stagione di Serie A non fa meglio dal 2015/16 (10 gol con la Lazio) – il centrocampista della Salernitana è andato a segno nelle ultime tre partite di campionato ed è a caccia del suo record di partite consecutive in gol in Serie A.