: tiene in vita la squadra salvando su Bajrami ad inizio ripresa.: tiene in gioco Cutrone in occasione del gol.: un po' in difficoltà nel primo tempo, meglio nella ripresa quando Nicola lo sposta a centrocampo per impostare la manovra della squadra.: in ritardo su Cutrone in occasione del vantaggio azzurro, soffre la mobilità delle punte avversarie.: gioca sempre in proiezione offensiva, riscendo a servire più di un cross interessante.(Dal 35' st: fallisce il rigore che hai messo il punto esclamativo sulla salvezza, accusa il colpo e non trova altri spunti offensivi).: tanta quantità ma poca brillantezza.: meno brillante del solito, fatica a trovare la posizione in mezzo al campo.(Dal 1' st: tiene la posizione ma sbaglia qualche appoggio di troppo).: gioca molti palloni ma senza essere abbastanza incisivo.(Dal 8' st: entra e scuote la squadra, segna un gol da campione con una rovesciata pesantissima).: non riesce a spingere con continuità sulla sinistra.(Dal 17' st: si rende protagonista di qualche buona iniziativa sulla fascia).: fisico immarcabile, di testa le prende tutte lui.: si muove molto tra le linee ma non riesce mai a rendersi pericoloso.(Dal 35' st: entra e si guadagna il rigore del possibile vantaggio).: porta a casa un punto molto prezioso, ma la squadra è apparsa poco convinta. È vero che alla fine ha avuto pure l'occasione per vincerla, ma l'Empoli ha sciupato almeno 4-5 contropiede in superiorità numerica.