Sepe 5: praticamente inoperoso nel primo tempo, guarda il colpo di testa di Gunter stamparsi sulla traversa. Sul cross di Doig resta troppo in porta. Il palo lo aiuta sul sinistro di Verdi.Gyomber 6: solita prestazione tignosa. Fa poco in impostazione, ma si sa che non è nelle sue corde.(dal 46’ st Bronn sv)Daniliuc 6,5: mette la museruola a Henry, fa quel che può su Djuric. Ha il compito, tra i tre, di provare a costruire palla tra i piedi.Pirola 6: buttato nella mischia con poco preavviso, gioca semplice e senza fronzoli. Sul pareggio si fa troppo attirare da Djuric, finendo addosso a Daniliuc e liberando l’area piccola.Candreva 4,5: la squadra spinge poco sul suo lato e lui tocca pochissimi palloni. Ci prova su punizione, palla in curva. Un paio di cross senza pretese. Doig ha passo e non lo tiene, non lo pressa in occasione del pari. Devia un gran destro di Mazzocchi diretto in porta.(dal 45’ st Sambia sv)Coulibaly 6,5: deve solo fare legna in mezzo al campo, prodigioso un recupero in tackle su Hien. A fine primo tempo guida un contropiede servendo in buona posizione Piatek. Inesauribile fino alla fine, recupera una quantità industriale di palloni.Radovanovic 5,5: ritrova il ruolo dei tempi migliori, ma gli anni sono passati. Calcia malissimo una buona palla dal limite al 33’. Leggermente meglio a fine primo tempo. Gioca molto di posizione, dà poco in fase di costruzione. Brivido in occasione del rigore concesso e poi revocato al Verona. Si prende con la panchina gialloblu e si becca il rosso.Maggiore sv: deve lasciare dopo appena sei minuti per un problema muscolare.(dal 9’ Vilhena 6,5: fa tanto lavoro sporco, ogni tanto si concede qualche giocata di fino. Si fa vedere poco in fase offensiva. Quando lo fa entra nell’azione del 2-1)Mazzocchi 5,5: difende bene e spinge con meno qualità del solito; fisicamente gli manca qualcosa. Qualche cross molle e un paio di dribbling pretestuosi. Pennella una bella palla sulla testa di Piatek ad inizio secondo tempo. Depaoli gli passa davanti e lui resta impalato. Esplode un gran destro in area al 40’, lo devia… Candreva.Bonazzoli 6: legge bene l’inserimento del compagno di reparto. Prende qualche fallo prezioso, svaria sul fronte offensivo. Poi inizia ad eclissarsi. Poteva e doveva sfruttare meglio la titolarità.(dal 14’ st Botheim 6,5: subito un’imbucata per Dia, palla però un pizzico lunga. Lotta e inventa la sponda geniale per Dia)Piatek 7: comincia col fare a sportellate e da una di queste nasce il suo gol. Bonazzoli lo imbuca bene e lui fredda Montipò. In pieno recupero spara in curva nord una palla invitante. Resta vivo, colpo di testa ad inizio ripresa tra le braccia di Montipò.(dal 14’ st Dia 7,5: chiamatelo Mr Wolf, risolve problemi. Entra e mette in crisi la difesa gialloblu con la sua velocità. Sinistro chirurgico che fa impazzire la curva sud)All. Nicola 6: la sua squadra crea poco, con il gol del vantaggio si scuote ed inizia a lottare ma è troppo nervosa. Le palle gol latitano. Prende subito Maggiore e deve spendere un cambio. Sofferenza soprattutto a destra dove Doig è imprendibile. Ad inizio ripresa il Verona impatta meglio, perché i suoi sono bassi e timorosi. Ha il merito di cambiare il match con gli ingressi di Botheim e Dia. Panchina che ora traballa meno.