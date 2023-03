Ochoa 5: il colpo di testa di Ferguson tocca terra e prende velocità diventando imprendibile. Non sicurissimo nelle uscite. Troppo inchiodato anche sul 2-2 di Lykogiannis.Daniliuc 6: Kyriakopoulos lo mette in difficoltà. Prova ad impostare, ma difetta in precisione. Bravo a lasciare la conclusione a Dia sul raddoppio.Gyomber 6,5: è in formato nazionale. Monumentale l’intervento su Moro al 22’, già pronto a trafiggere Ochoa. Attentissimo anche su Barrow poco dopo. Deve rincorrere il gambiano che si muove tanto.(dall’87 Fazio sv)Pirola 6,5: un gol che premia la continuità di prestazioni delle ultime partite. Stacco perfetto. Nota di demerito in difesa perché perde Ferguson sul pari. Gioca semplice.Mazzocchi 6: comincia a giri altissimi. Gioco di prestigio su Cambiaso, sfiora il raddoppio con un pallonetto all’11’. Esce per infortunio.(dal 68’ Sambia 5,5: meno consistente del compagno di squadra)Coulibaly 6: solita sostanza in mezzo al campo. Ruba palloni e riparte. All’inizio ci mette anche qualità, poi si abbassa.Bohinen 5,5: soffre un pochino i ritmi del match ma se la cava di mestiere. Sousa lo toglie(dal 55’ Piatek 4,5: pasticcione in avanti, non marca Lykogiannis che gli salta davanti)Bradaric 5,5: sale poco a sinistra, rischia un incrocio pericoloso in area con Aebischer. Soffre Posch.Candreva 7: festeggia il premio di MVP di febbraio con l’assist a Pirola. Si allarga tanto. Anche quando i suoi sono sotto nel punteggio prova ad inventare. Esce applaudito.(dall’88’ Botheim sv)Kastanos 5: non trova la giusta posizione sulla trequarti perché Schouten lo pedina. Combina poco.(dal 55’ Vilhena 6: mette ordine e qualità nel centrocampo)Dia 7: si costruisce da solo una conclusione, dà una mano anche in difesa. Si muove tanto e non dà punti di riferimento, lo svantaggio è che sta lontano dall’area di rigore. Fa le prove del gol al 63’ e lo trova un minuto dopo in una mischia in area.All. Sousa 6: i suoi iniziano bene, ma pagano due volte le disattenzioni difensive. Lui prova a cambiare uomini e modulo. La squadra lo segue. Un pari prezioso contro una squadra forte. E alla ripresa c’è il match point salvezza.