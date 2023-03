reattivo su Leris, concentrato sulla discesa di Zanoli. Chiude la porta a Quagliarella.: consegne abbastanza precise per il centrale. Si occupa del trequartista, Sabiri prima e Leris poi, dando una mano a Gyomber a cinturare Jesé. Indicazioni di Sousa volte con puntalità.: prende in consegna Jesé, gioca in anticipo e quasi sempre ha la meglio sulla punta spagnola. Fa lo stesso anche con Quagliarella.: bene con il fisico, aiuta i compagni a raddoppiare su Jesé e va a pressare Cuisance quando serve. Ottima prestazione.in avvio anticipa in continuazione Augello, e lo mangia fisicamente. Chiama Audero alla paratona bassa su punizione. Spende molto, Sousa lo cambia ad inizio ripresa.(dal 1’ s.t.: mette minutaggio in vista del ritorno a pieno regime. La gamba sembra migliorare, tiene bene Murru).: a centrocampo è un trattore. Fisicamente straripante rispetto agli altri, recupera una marea di palloni.spaventa Audero con un colpo di testa da distanza ravvicinata, fuori di poco. Ci mette quantità, prende un calcio e alza bandiera bianca.(dal 1’ s.t.: fa legna a centrocampo, spende e pressa).da quella parte la Salernitana spinge meno. Ha compiti principalmente difensivi, e tutto sommato li assolve.: l’ex di giornata ha una grande chance davanti ad Audero, ma il portiere blucerchiato lo mura. Poi non si vede più.(dal 28’ s.t.qualche bel dribbling, tanto pressing, alcuni spunti interessanti. Porta a casa la sufficienza pur senza riuscire ad incidere.(dal 15’ s.t.era stato in ballottaggio, Sousa lo lancia nella mischia nella ripresa. Meno brillante del solito, spende un fallo intelligente).: vince il ballottaggio con Dia, sgomita e lotta senza trovare grossi spazi nella prima frazione. Nella ripresa si presenta con una botta da fuori neutralizzata da Audero.All.: conferma l’assetto e la formazione che hanno battuto il Monza. Samp e Salernitana non si fanno male, prende un punto in una partita spigolosa, difficile e nervosa.