Ochoa 5,5: si presenta con una parata importante su Thuram. Lautaro lo inganna con uno scavino, non può fare nulla sulla botta del raddoppio. Spiazzato sul rigore.Daniliuc 5: gioca più defilato, da terzino destro. Sul suo lato ha un velocista come Carlos Augusto ma lui tiene botta. Perde completamente Lautaro sul raddoppio.(dall’86’ Pirola sv)Gyomber 5: aggressivo e attento su Thuram, lo contrasta col fisico. Decisivo nel murare una conclusione di Klassen sul finire della prima frazione. Anche lui non marca Lautaro sullo 0-4.Lovato 4: gioca una partita attenta e tignosa. Una distrazione però costa il gol subito: perde Lautaro che batte Ochoa. Provoca il rigore dello 0-3.Bradaric 4,5: soffre Dumfries e non spinge mai. Completa la prestazione negativa perdendo la palla da cui nasce lo 0-2.Kastanos 6: gioca largo a destra ma gli piace rientrare sul sinistro. Lo fa bene al 30’ quando sfiora l’1-0 con una bella conclusione. Aiuta Daniliuc che ha un cliente scomodo come Carlos Augusto.Bohinen 5,5: dà geometrie davanti alla difesa e gioca di posizione. Inventa una bella palla che Cabral non sfrutta. Corre poco.(dal 79’ Maggiore sv)Legowski 5,5: si sbatte tanto, fa legna e trova anche il momentaneo pari. Era in offside.Cabral 5,5: brillante e vivace, sempre nel vivo del gioco. Calcia due volte in porta e tiene in apprensione Sommer. Può fare gol a fine primo tempo, ma mette troppa potenza. Sparisce nella ripresa.(dal 79’ Stewart sv)Martegani 6: si deve sacrificare tanto, marcando a uomo Calhanoglu. Può sfoderare la fantasia poche volte. Quando lo fa, purtroppo pesca Legowski in offside.(dal 71’ Mazzocchi sv)Dia 5,5: non è al meglio ma il suo ritorno si sente. La Salernitana ha un riferimento offensivo e riempie l’area di rigore. Nel secondo tempo gli arrivano poche palle.(dall’87’ Tchaouna sv)All. Sousa 5,5: ci sono da sistemare difesa e attacco e allora rilancia Daniliuc e Dia. Cambia fisionomia tattica, coprendosi un po’ di più, piazzando un centrale (Daniliuc) come terzino bloccato. I suoi reggono fino al 60’, poi crollano e staccano troppo presto la spina. Risultato probabilmente troppo esagerato. Mentalmente la squadra è però fragile.