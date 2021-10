Spezia-Salernitana 2-1



Belec 7: mai impensierito nel primo tempo. Poi doppio intervento, fondamentale su Salcedo e su Maggiore.

Gyomber sv: out per infortunio dopo 20’. (20’ Kechrida 6,5: si fa trovare pronto e si propone in maniera convincente quando c’è da spingere.)

Strandberg 7: omni-presente in ogni situazione, impeccabile nelle chiusure.

Gagliolo 6: si adegua ad un trend difensivo molto strutturato che lascia pochi spazi agli avversari.

Ranieri 5,5: inizia bene ma poi si perde nel ‘suo’ stadio. (40’ st Zortea: sv)

Coulibaly 5,5: sembra nascondersi. Sarà stato il gran caldo ma indubbiamente non è stata una prestazione da ricordare calando vistosamente come tutta la squadra nella ripresa. (40’ st Vergani: sv).

Obi 6,5: la presenza in mezzo al campo è fondamentale e poi di petto serve di petto a Simy un gran pallone per la rete dell’ex Crotone. Presa l’ammonizione si perde.

Di Tacchio 5,5: difficile fare legna e proporsi: lui non fa né l’uno né l’altro.

Kastanos: 5 senza infamia e senza lode ma si vede quel poco solo nel primo tempo. Poi sparisce. (23’ st Schiavone: sv)

Simy 6: un bel gol in slalom. Poi null’altro. Un po’ troppo poco.

Djuric 5: chi l’ha visto? (Gondo 23’ st: sv)

All. Castori 5: se dopo essere passati in vantaggio si gestisce così il match si va poco lontani. Sovrastato da un secondo tempo incredibile dei liguri.