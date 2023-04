Ochoa 6,5: Frattesi gli suona la sveglia al 27’, risponde presente. Dice di no a Thorstvedt. Preciso nelle uscite.Lovato 6: preciso e concentrato, soffre giusto un po’ Laurienté. Al 39’ entra con coraggio in area di rigore proprio sul francese, bravo e fortunato.(dal 27’ st Troost Ekong 6: dà una grande mano sulle palle alte e mette ordine)Gyomber 6,5: svetta in testa a Tressoldi per la torre vincente a Pirola. E’ suo il cross morbido del raddoppio. In difesa è il solito mastino. Si fa vedere anche in avanti. Esce per un problema fisico.(dal 43’ st Piatek sv)Pirola 7: si tuffa sul gol del vantaggio da vero bomber d’area. Chiusura puntuale al 32’. Perfetto fino a quando lascia il campo.(dal 13’ st Bronn 6: sbroglia un paio di situazioni pericolose)Kastanos 6,5: si muove tantissimo a destra e prova ed entrare in mezzo al campo. Prova fortuna anche dalla distanza. Ci riprova ad inizio secondo tempo, palla di poco alta. Spreca una bella palla in area al 62’. E' ovunque.Coulibaly 7: torna dalla squalifica e riprende a macinare chilometri in mediana. Accompagna in attacco. Mette il lucchetto al match con il piattone del 3-0.Vilhena 6,5: si propone poco ma in compenso fa tanto lavoro difensivo. Prova ad abbassarsi per impostare. Fa molto lavoro sporco.(dal 27’ st Bohinen 6: dà il suo contributo in mediana, giocando di posizione e gestione)Bradaric 6,5: cerca un cross pericoloso dopo cinque minuti. Parte bene poi si abbassa. Si ripropone nella ripresa, corre tanto.Candreva 6,5: è il suo il cross per il gol del vantaggio. Cerca il gol da fuori al 26’. Fa da collane tra centrocampo e attacco. Partecipa all’azione del 3-0. Cerca la gloria personale nel finale.Dia 7,5: Comincia soft, poi si accende. Avvia l’azione del 2-0 e la conclude con un destro centrale, ma potente. Diventa imprendibile per la difesa emiliana. Appoggio intelligente per Coulibaly.Botheim 6,5: in realtà gioca più arretrato rispetto a Dia, dialoga bene con i compagni e ripiega molto. Spreca una ripartenza. Stacco imperioso per fare la torre a Dia. Avvia l’azione del 3-0. Si sacrifica tanto e viene applaudito all'uscita.(dal 27’ st Mazzocchi 6: entra bene e si propone sulla fascia)All. Sousa 7: conferma il modulo ma cambia due pedine, a sorpresa, nell’undici iniziale. La sua Salernitana comincia attenta e aggressiva. Dopo i due gol i granata si abbassano, ma tengono botta al Sassuolo. L’inizio ripresa è forte e porta al 3-0, la difesa regge e non rischia nulla fino alla fine. Meglio rispetto alle ultime partite nella gestione del risultato.