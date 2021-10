: poco impegnato nel primo tempo. Esce male però sul vantaggio del Napoli. Zielinski calcia da distanza troppo ravvicinata per provare il miracolo.: spinge poco, ma resta basso per difendere e lo fa bene. Lozano lo insidia.: tiene benissimo la posizione, provvidenziale una chiusura in area al 32’. Non crolla nella ripresa anche dopo il gol ospite. Da centrale è un’altra cosa.puntuale nelle chiusure, non disdegna l’impostazione. Si fa vedere anche nell’area avversaria con un colpo di testa.: sull’out di sinistra tiene bene Politano. Ci mette tanta grinta, quando può arriva anche al cross. Sbaglia qualche disimpegno di troppo, sul gol ha la colpa di perdere il taglio di Zielinski.(dal 43’ st: si divora il pareggio a porta vuota): prima da titolare, senza sfigurare. Fa girare bene palla ed è sempre presente nel match. Tiene bene la posizione.(dal 43’ st Djuric sv): tiene bene botta contro il centrocampo napoletano, in particolare non soffre la fisicità di Anguissa. Brilla un recupero in tackle nel primo tempo proprio sul senegalese. Prende un colpo alla testa, ma resta stoicamente in campo.: offre spesso il passaggio a Ribéry, corre però a vuoto e sbaglia qualcosa di troppo. Nella ripresa e si fa cacciare, entrando su Anguissa in maniera scellerata.: è lui il pericolo numero uno per la difesa del Napoli e spesso viene raddoppiato. Tutte le azioni offensive passano dai suoi piedi. Guida il contropiede da cui nasce il rosso a Koulibaly. Sfiora il pari con una deliziosa punizione.: va convinto nei duelli fisici con Koulibaly, dà tanto fastidio alla squadra di Spalletti quando imposta dal basso. Esce in riserva.(dal 20’ st: ha il merito di far espellere Koulibaly): gioca più arretrato per far valere la tecnica. E’ un po’ troppo lontano dalla porta, ma aiuta tanto anche in difesa. Ha poche palle giocabili e finisce nella morsa di Koulibaly e Rrahmani.(dal 27’ st: entra ma non incide, impreciso nei cross): la sua Salernitana azzecca l’approccio al match. Sa quando soffrire e quando respirare. La squadra paga l’unica disattenzione del match. Nel finale c’è l’assalto disperato e il tecnico prova a pareggiarla con i cambi. Forse Djuric andava inserito prima. La prestazione è un bel punto di partenza per il futuro. Far soffrire la capolista per oltre sessanta minuti non è da tutti.: spettatore non pagante nel primo tempo. Di Lorenzo lo salva su una punizione di Ribéry. Esce male nel finale, per poco Gagliolo non lo punisce.: solito stantuffo sull’out destro. Da un suo cross nasce la prima occasione del match. Salva sulla linea la punizione già in gol di Ribéry.: l’ex Verona sfodera una super prestazione, dalle sue parti non passa neanche l’aria.: perfetto fino al 20’ della ripresa, quando Simy gli sfugge in velocità su una palla già di Ospina. Il senegalese compie la leggerezza di tenerlo per il braccio e l’attaccante granata è furbo a lasciarsi cadere. Scatta il rosso.: prova spesso a scendere a sinistra, mettendo qualche palla interessante. Da un suo tiro nasce il gol vittoria, nel finale sfiora il raddoppio.: è il più positivo del centrocampo di Spalletti, ed anche il più pericoloso in zona offensiva. Ci mette, al solito, fisico e tecnica nel far girare palla. Ha il merito di far espellere Kastanos.: non brilla nel primo tempo, sbaglia qualche passaggio di troppo e non è da lui. Nella ripresa continuano gli errori di gestione, soprattutto in uscita palla al piede.: sbaglia lo 0-1 nella prima frazione. Si inserisce bene sull’azione del gol, resta in area e riceve la palla di Mario Rui per insaccare. Tecnica sopraffina in mezzo al campo.(dl 49’ st Zanoli sv): prova ad accelerare spesso a sinistra, Ranieri però lo tiene. E’ un moto perpetuo, sacrificato dopo il rosso a Koulibaly.(dal 35’ stsi piazza in difesa e difende il risultato): praticamente invisibile, tocca pochissimi palloni. Nella ripresa non sale di tono e Spalletti lo toglie.(dal 15’ st: mette lo zampino sul gol. Peso e centimetri tengono sulla corda la difesa di casa): tira un paio di volte in porta nel primo tempo, ma lo fa male. Anche lui lascia in anticipo la contesa.(dal 15’ st: entra e subito si vede la differenza. Un cioccolatino il lob per l’inserimento di Zielinski in occasione dello 0-1. Fa quello che non riuscivano a fare i compagni, ovvero saltare l’uomo): il suo Napoli soffre i pochi spazi nel primo tempo, ma mantiene la calma. Ad inizio ripresa ribalta il match con i cambi. Nel finale scatta la trincea. La sua squadra vince una partita sporca e si conferma imbattuta e prima.