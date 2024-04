Salernitana, le pagelle di CM: Simy ci prova poi si spegne, male anche Maggiore e Basic

i gol subiti sono tre ma due di questi frutto di due perle di Orsolini e Saelemaekers dalla distanza. Non ha grosse colpe ma il passivo è importante.nel primo tempo travolge Ferguson e questo gli costa il cartellino giallo ad inizio gara. Peccato perché l’episodio lo condiziona.(dal 15’ stsul livello del compagno che sostituisce).la sua è una gara lineare, rischia di uscire anzitempo per una pallonata ricevuta in pieno volto ma si rialza subito dimostrando la volontà di restare in campo.(dal 38’ st).gara equilibrata senza troppe sbavature, non brilla ma si limita al compitino senza strafare.l’attacco rossoblù gli fa girare la testa, non riesce infatti a contenere Orsolini e compagni trovandosi spesso in difficoltà.(dal 21’ stultimo disperato tentativo di accorciare le distanze).in mezzo al campo i duelli non mancano ma lui a differenza dei compagni ci prova come può.non ci crede abbastanza e infatti appare spesso bloccato, lanci lunghi e davvero poco altro.(dal 15’ stun po' più di concretezza in campo).in giornata no, si nota veramente poco se non per qualche lacuna di troppo. Sicuramente da rivedere.(dal 21’ stfa quello che gli chiede l’allenatore ma con qualche difficoltà di troppo).da lui ci si aspetta di meglio, altalenante nel corso della gara senza mai riuscire a venire fuori.l’impegno inizialmente non manca, per alcuni tratti di gara è l’unico a crederci e a sfruttare i pochissimi spazi lasciati dal Bologna. Poi cala come il resto della squadra.approfitta di un errore dei padroni di casa per provare la puntata verso la porta venendo però frenato da Ravaglia. Dopo questo spegne la luce e non si rivede più.mette in campo un modulo per coprire il più possibile gli spazi ma non riesce comunque ad arginare la forza del Bologna.