Salernitana, le pagelle di CM: Tchaouna ci prova ma non incide, quante difficoltà per la difesa

Costil 6: incolpevole sul rigore di Soulé, idem nelle altre due marcature incassate.Pierozzi 5,5: sfortunato nel raddoppio frusinate, non vive una delle sue giornate migliori.(dal 1’ s.t. Pasalidis 6: impatta bene sull’incontro).Fazio 5: fa quel che può al centro della difesa, fronteggiando i continui e imprevedibili attacchi della profondità di Brescianini.Pirola 5: fatica nel contenere la mobilità dell’attacco ciociaro.Sambia 5: si perde Valeri in occasione del penalty dei ciociari. Episodio che condiziona in negativo la sua partita.

(dal 20’ s.t. Zanoli 6: rispetta le consegne, entrando comunque in un momento complicato del match).Coulibaly 5,5: come i suoi compagni di reparto, soffre gli alti ritmi dei giallazzurri soprattutto in impostazione.Basic 6: non eccelle ma lì nel mezzo è il “migliore”.Bradaric 5,5: l’asse Zortea-Soulé diventa fonte di costante apprensione. Gara principalmente difensiva la sua.Tchaouna 6: prova a dialogare e ad incidere sulla trequarti, tentando di aiutare la squadra nella risalita del campo. Al 31’ ha una ghiotta opportunità, il segno però non lo lascia.

Vignato 5: non si vede tanto, fatta eccezione di un salvataggio al 21’ su un pericoloso tiro di Zortea. Il che è tutto dire.(dal 30’ s.t. Gomis 5: entra e si divora clamorosamente la rete che avrebbe potuto riaprire la sfida).Ikwuemesi 5,5: svaria sul fronte offensivo senza creare apprensioni alla retroguardia rivale.Allenatore Colantuono 5: da una squadra praticamente retrocessa diventa esercizio difficile attendersi qualcosa di meglio al cospetto di un’avversaria agguerrita ed in piena lotta salvezza. Ormai si aspetta soltanto la fine di una stagione da incubo.