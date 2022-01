Belec 6,5: qualche incertezza nelle uscite, ma quando deve rispondere è sempre presente. Sul gol non può fare molto.Gyomber 7: un vero mastino. Dalla sua parte non passa mai Lazovic e ripiega bene anche usando il fisico.Veseli 6: ci impiega almeno un tempo a trovare i ritmi giusti. Gli è mancato quel qualcosa in più in fase di ripartenza, con palloni giocati troppo frettolosamente.(dal 40' s.t. Kechrida 6,5: entra subito in partita anche se nei minuti finali ed è provvidenziale con le sue chiusure.)Gagliolo 7,5: salva un gol praticamente già fatto nel finale, mentre per tutta la gara annulla gli attaccanti avversari.Kastanos 7,5: combatte a centrocampo come un vero leone e trasforma una punizione in un gol bellissimo e importantissimo.Zortea 5,5: si fa male ed è costretto ad entrare, ma fin li forse l'unico a non convincere appieno. Troppi errori grossolani e palle sprecate.(dal 26' s.t. Carri 6,5: entra immediatamente in partita piazzandosi leggermente fuori posizione naturale.)Coulibaly M 6,5: si dedica come il resto della squadra alla fase difensiva e fa bene filtro tra i reparti.(dal 31' s.t. Capezzi: s.v.)Di Tacchio 6,5 : qualche scaramuccia di troppo, forse dovuta alla grande concentrazione messa in campo.Jaroszynski 6: fa molto a sportellate con gli avversari, anche se negli ultimi metri, per quelle volte in cui ci arriva, può fare meglio.Gondo 7: moltissimo impegno sia in fase offensiva che difensiva. Sempre pronto a proporsi, non teme mai l'avversario diretto.(dal 31' s.t. Bonazzoli 6,5: entra per tenere alta la squadra e così fa. Ottimo impatto.)Djuric 7: con la sua stazza si fa sentire e sfiora il gol anche di testa. Oggi vero leader dell'attacco.All. Colantuono 7: Salernitana che soffre ma in modo sempre ordinato. Vittoria di grande cuore data anche da una lettura perfetta della gara.