Salernitana-Lecce (venerdì 16 settembre alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è l'anticipo che apre la settima giornata di campionato in Serie A.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Daniliuc; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. Nicola.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda. All. Baroni.