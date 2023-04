Il difensore della Salernitana Matteo Lovato ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo per 3-0 contro il Sassuolo.



Che cliente è Laurienté?

"Credo che sia uno dei migliori dribblatori della Serie A. Ti prepari sapendo che è forte nell'uno contro uno e quindi avendo meno occasioni cui ti punta in campo aperto. Siamo riusciti ad arginarlo e fare una buona partita".



Siete stati molto aggressivi, con la difesa che accompagna molto.

"I principi sono l'aggressività e sapere cosa fare quando abbiamo la palla. Dobbiamo sempre rubare la profondità agli avversari ed essere forti nei duelli. Credo che oggi sia stata la chiave del match".



Una cosa che ti ha detto di fare Sousa?

"A noi terzi ci chiede concretezza quando abbiamo la palla. Cosa semplici, ma efficaci. Oggi siamo riuscii a togliere loro le fonti di gioco e ad essere incisivi in avanti".



Che clima c'è nello spogliatoio?

"Ci manca ancora qualche punto per concentrarci su altri obiettivi, ora il clima è sereno come un mese fa e vogliamo evitare cali di concentrazione".