Giulio Maggiore, centrocampista della Salernitana ex di serata (ha giocato nelle giovanili rossonere) ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan: "Giochiamo in uno stadio incredibile contro una grande squadra. Per noi sarà difficile, ma proveremo a fare quello che abbiamo provato in settimana. Io al Milan? E' una storia passata, la ricordo con affetto anche se è durato poco. E' un'esperienza che mi ha formato e quindi la ricordo con piacere".