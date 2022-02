Incolpevole sul gol di Messias. Bennacer lo chiama in causa al 17’ su punizione, lui c’è. Coraggiosa l’uscita bassa su Messias a fine prima frazione. Presa difettosa su Leao, troppo inchiodato sul 2-2 di Rebic.prova a mettere un cross al 10’. Mette il turbo sul gol del pareggio. Soffre un po' in fase difensiva Leao. Pennella un cross al bacio per il 2-1 di Djuric.duello rusticano con Giroud. Sembra cresciuto di condizione. Bella doppia chiusura al 40’ prima su cross di Leao e poi su tiro di Calabria. Rischia quando perde in area Giroud ad inizio ripresa. Svetta su corner e mette paura a Maignan.attento il romeno, chiude e ringhia su tutti i palloni. Contiene Brahim Dìaz. Gran chiusura sul dieci rossonero al 12’ della ripresa. Resta concentrato fino alla fine e non sbaglia una chiusura.si vede passare Messias davanti e si addormenta. Cresce alla lunga e prova ad offendere. Spinge poco però nel secondo tempo. Spesso e volentieri disturba Giroud.: corre e si sbatte in mezzo al campo, prova anche a proporsi, ma ritarda il tiro al 20’. Manda nei distinti una palla pericolosa di Leao in area. Ad inizio recupero pulisce l’area di rigore in maniera provvidenziale.temporeggia troppo sull’accentramento di Theo Hernandez e resta sulle gambe. La sua partita dura però 15’, un problema alla caviglia lo mette ko.entra bene e prova subito un paio di finezze. Gioco di prestigio su Bennacer a fine primo tempo. Corre tanto, ma deve essere meno lezioso)si fa sempre passare il pallone, ma quando deve concludere viene meno. Corre tanto e accompagna l’azione. Bella una palla bassa in area che Djuric non legge. Un problema al polpaccio lo costringe ad uscire.: i ritmi sono alti e lui non li ha nelle gambe, tocca qualche pallone. Capisce che deve fare legna)si muove tanto, fa sponde e prova anche a vedere la porta. Segue l’azione e di demi volée trova il pari per la prima rete in campionato all’Arechi. Fa ammonire Bennacer al 35’ e aiuta in difesa. Dopo la semi rovesciata tenta anche la rabona per far venire giù l’Arechi. (dal 37’ st Mikael sv)alla prima accelerazione perde Theo Hernandez. Sale la prestazione col passare dei minuti, attacca e difende. Esce sfinito.subentra col piglio giusto e mette tanta energia)va a sfidare Maignan in uscita e lo batte, spizzando la palla cheBonazzoli rovescia in porta. Tanti duelli aerei vinti con Tomori. Fa venire giù la curva sud con la testata del 2-1.: fastidioso, fa ammonire Romagnoli)l’impronta grintosa si vede subito sulla squadra. E’ una molla in area tecnica. In fase offensiva gioca a specchio, ma è 4-4-2 in difesa. La sua Salernitana non ha timori reverenziali contro una big. Avanti così per l’impresa.nettamente la peggiore partita da quando veste la maglia del Milan. Sbaglia completamente l’uscita che permette a Bonazzoli di insaccare il gol dell’1-1. Nella seconda frazione si avventura in un folle dribbling sempre su Bonazzoli con Romagnoli costretto a salvare sulla lineabrutta prestazione per l’esterno destro rossonero, in affanno sin dai primi minuti di gara. (: ha il merito di andare al cross con continuità nel finale)sottotono come quasi tutta la linea difensiva. Si perde Bonazzoli in occasione del primo gol della Salernitana.abbonato al cartellino giallo, arriva quasi sempre in ritardo sul diretto avversario. Salva un gol fatto ma lascia anche Djuric indisturbato di colpire a rete sul vantaggio della Salernitana.: si innamora del pallone e a volte non alza la testa per vedere gioco e compagni. Ma è anche uno dei pochi a provarci fino alla fine.Perde nettamente il duello con Coulibaly. Poco lucido in fase di possesso e anche nervoso in diverse circostanze.perde le misure degli avversari sorpreso dal grande pressing studiato da Nicola. Rimedia un cartellino giallo evitabile, Pioli lo richiama in panchina. (sembra aver la testa altrove e lo si nota chiaramente quando salta a vuoto sul gol del 2-1 dei granata)non ha una qualità scintillante ma sicuramente ci mette impegno e inserimenti. Illude il Milan con il suo quarto gol in campionato. (conferma un momento di involuzione tecnico-tattica importante)non è né carne né pesce. Passaggi orizzontali e poco altro. Da un numero 10 è lecito aspettarsi altri. (: di buono solo il gol del pari. Sbaglia diverse letture e passaggi semplici )si accende solo in un paio di occasioni e va vicino al gol. Il resto è una prestazione di una superficialità irritante.lontano da San Siro si trasforma nella brutta copia dell’attaccante decisivo dell’ultimo mese. Lento e macchinoso.troppi punti persi contro le così dette piccole. È un problema di mentalità sul quale l’allenatore ha le sue responsabilità evidenti.