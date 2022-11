Il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha parlato a Dazn dopo il pari con la Cremonese:



"Rammarico? No, sono contento perché non abbiamo sottovalutato l'impegno, come era successo contro il Lecce. L'episodio del rigore lo accetto, con la sua dinamica. La squadra ha fatto la sua partita, la Cremonese non è da sottovalutare e ripeto, non lo abbiamo fatto. Ce l'avevamo quasi fatta, peccato. Ora abbiamo un'altra gara importante, una alla volta cerchiamo di affrontarle tutte. Coulibaly? E' sempre diligente, mi fa molto piacere che abbia segnato perché dà sempre tutto".