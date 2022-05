Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha analizzato a Dazn il pareggio contro l'Empoli:



"Non siamo partiti benissimo, dobbiamo capire che è necessario combattere fino all'ultimo secondo. Oggi la sentivamo, abbiamo accusato anche il caldo. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione e abbiamo dimostrato di meritarci la posizione che occupiamo. La salvezza arriverà davanti al nostro pubblico, è giusto così. Loro giocando a rombo bloccano un po' le fonti di gioco avversarie, ne siamo venuti fuori ruotando le posizioni. E' stata una partita bellissima, ora resettiamo e ci prepariamo per l'ultima sfida. Perotti? E' un giocatore straordinario, la vita è un insieme di combinazioni... Ora tocca agli altri, non è facile per nessuno".