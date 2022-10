L'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona: "E' una gara da non sbagliare, soprattutto sul piano dell'atteggiamento. Dopo uno 0-5 è giusto richiamarci tutti all'ordine, individualmente e come percorso di crescita collettivo. Quando le cose non vengono non sono assolutamente abituato a puntare il dito, la visita dei nostri tifosi ci ha fatto piacere. Loro vogliono essere rappresentati, il risultato viene in secondo piano. Se siamo quelli di Reggio Emilia non conquisteremo mai niente".



Sulle voci di esonero: "Mi metto e mi mettono in discussione da 30 anni. Tutti sanno che lavoro sia stato fatto fino ad oggi, allo stesso tempo sono il primo a voler migliorare giorno dopo giorno. In ogni progetto tecnico-tattico c'è sempre un confronto pre e post partita. Parlo ogni giorno con l'area medica, la dirigenza sportiva e presidenza. E' giusto che sia così, in questo posto sto da Dio e so quanti margini di miglioramento abbiamo".



Sulla possibile formazione, a partire da Bonazzoli: "E' un calciatore straordinario che deve completare la maturazione calcistica e umana. E' pienamente consapevole di tutto questo. In un campionato ci sono tanti momenti, ci sta che un attaccante parta più dalla panchina e poi si ritrovi titolare. Daniliuc, sta bene e ci sarà. Fazio verrà in ritiro con noi, non è disponibile ma valuteremo se portarlo in panchina per fargli respirare nuovamente l'aria della gara.