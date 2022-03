Davide Nicola, allenatore della Salernitana, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus: "Nell'ultimo periodo, che dura da tempo, la Juventus è stata pochissimo in difficoltà. Forse un po' all'inizio, ora no. Non darei troppo peso all'eliminazione di mercoledì scorso, prima dell'episodio a favore del Villarreal avevano giocato meglio i bianconeri. Hanno ripreso la loro mentalità, hanno continuità e da dieci anni stanno facendo cose molto importanti. Hanno qualità, non c'è dubbio".



Nicola prosegue: "Noi vogliamo essere competitivi, avere equilibrio e rispettare l'avversario senza scendere in campo con paura o timore reverenziale. Fare senza strafare è uno dei concetti che ho trasmesso ai ragazzi. Col Milan abbiamo giocato in casa, questo è un fattore che conta. Ma se facciamo una partita tosta, gagliarda e con idee possiamo essere competitivi anche allo Stadium".