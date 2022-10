L'allenatore della Salernitana Davide Nicola sorride dopo la vittoria contro lo Spezia, la sua squadra ha conquistato tre punti nello scontro diretto ma il tecnico evidenzia un aspetto da migliorare: "Non mi ha convinto del tutto la fase difensiva, anche se in generale sono contento della prestazione. Credo che oggi allo stadio non ci sia stata una persona che non abbia riso o pianto per Ribery; ha voglia di iniziare con un nuovo ruolo, per noi sarà un collaboratore importante".