Khouma Babacar. È questo l'ultimo nome per l'attacco della Salernitana in questo mercato di gennaio. L'ex di Sassuolo, Lecce e Fiorentina, svela Il Mattino, è stato proposto ai campani: il ds Morgan De Sanctis sta valutando il suo profilo. Attualmente in forza al Copenaghen, il 29enne è stato offerto come Andy Delort del Nizza.