In attesa di certificare la propria permanenza in A, la Salernitana sonda già il terreno del mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione.



Nel mirino della dirigenza campana ci sarebbe uno dei giocatori che più si è messo in luce nell'attuale torneo di Serie B. Si tratta del fantasista rumeno del Pisa e della nazionale carpatica Olimpiu Morutan.



Il cartellino del 24enne è di proprietà del Galatasaray che la scorsa estate lo ha girato in prestito ai toscani con la formula del diritto di riscatto. Un'opzione che il Pisa potrebbe attuare anche in caso di mancata promozione, girando poi il giocatore alla Salernitana.



Lo riporta il sito TuttoSalernitana.com