Ancora una volta Guillermo Ochoa. Il portiere della Salernitana è stato decisivo nella gara contro l'Inter giocata nel pomeriggio, con ben 10 parate che hanno permesso ai granata di restare in partita fino al novantesimo, quando Candreva ha trovato la rete dell'1-1. Record per il messicano in questo canpionato, che ha eguagliato Radu che quando vestiva la maglia della Cremonese aveva fatto lo stesso numero di interventi contro la Roma.