Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan: "Quando si gioca una partita contro il Milan devi soffrire tanto. Oggi è stata una partita difficile, ma abbiamo preso un punto importante per il futuro, per la salvezza e la classifica. Continuiamo così".



RISULTATO - "Il pareggio ci sta. Il Milan ha avuto le sue occasioni, noi anche. Un punto per noi va benissimo".



IN ITALIA A 37 ANNI - "La vita del portiere è lunga, c'è tempo per rimanere qui in Italia. Sono felice, devo continuare a lavorare per aiutare la Salernitana a salvarsi".



SESTO MONDIALE - "Sì. Ci lavoro, nessuno l'ha fatto ma voglio farlo".



SAN SIRO - "Uno stadio con molta storia, bellissimo. Grande ambiente, grandi tifosi. Ho un grande ricordo".