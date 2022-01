Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, commenta a Dazn la sconfitta in casa del Napoli: "Abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo di fare, la partita che tutte le squadre fanno qui contro il Napoli, sfruttando le ripartenze. Ci eravamo riusciti nel primo tempo, ma eravamo veramente all'osso e voglio ringraziare squadra e giocatori che hanno dimostrato di essere stoici. A fine primo tempo c'era gente che vomitava, abbiamo avuto anche un problema fisico con Schiavone che era reduce dal Covid. Ripartiamo dal primo tempo, sto leggendo una bellissima tesi di Guarino che parla di allenarsi all'imprevisto e noi lo stiamo facendo da mesi. Il messaggio lanciato prima di questa partita? Voglio chiarire, non ho mai detto una cosa del genere ma ho detto che era dispiaciuto per le norme riguardo il Covid. Ieri si sono negativizzati tre calciatori, ma non abbiamo potuto far fare loro la visita medica. Non ho mai detto che perdevamo, ho detto che venivamo a vendere cara la pelle. Quell'altro titolo non fa parte del mio DNA. Ho vissuto tante cose nel calcio, non mi piango addosso ma non mi piacciono questi regolamenti del Covid: c'è ancora da limare qualcosa".