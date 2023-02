Paulo Sousa torna in Serie A. L'allenatore portoghese è arrivato in questi minuti a Salerno per iniziare la nuova avventura sulla panchina della Salernitana. Dopo l'esonero ufficiale di Nicola atteso nella giornata di oggi, Sousa firmerà un contratto fino a giugno con opzione per altre due stagioni in caso di salvezza.



Nella giornata di ieri sera stato lui insieme ad altri allenatori: l'altra idea del presidente Iervolino era Vincenzo Montella, obiettivo complicato da raggiungere. Con Semplici era stato trovato l'accordo già quando Nicola era stato esonerato per poi essere richiamato, ora però l'ex Cagliari aveva chiesto di cambiare le condizioni. Iachini aveva dato l'ok ma non convinceva del tutto, Farioli e Di Francesco erano due idee tramontate in giornata.